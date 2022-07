Así celebraron Kimberly Loaiza y JD Pantoja el cumpleaños a su hija Kima

Los influenciadores y cantantes Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja le celebraron el cumpleaños a su hija Kima en medio de un viaje a las Bahamas.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, los jóvenes aprovecharon para dedicar amorosas palabras a su pequeña.

El primero en hacerlo fue Pantoja, quien le expresó lo mucho que la ama.

“Hace 3 años llegó a mi vida la niña que cambió por completo todo mi interior. Gracias a esta niña aprendí a amar a un nivel que no conocía. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, gracias por existir hija mía, ser tu papá es lo mejor que me ha pasado, te amaré hasta el último día de mi vida, cuidaré tu corazón y lucharé siempre por tu felicidad. Feliz cumpleaños Kima, te adoro, siempre serás la niña de mis ojos” , escribió.

Posteriormente lo hizo Kimberly, quien luego de pocos días del cumpleaños de la niña posteó un carrusel con varias instantáneas y videos junto a la pequeña.

“Hace unos días fue el cumpleaños de mi reina y no había subido nada porque no tuve tiempo de agarrar mi celular, solo disfruté con ella su gran día y nos divertimos mucho, pero no podía quedarme sin publicar algo de Kima… esta niña tan linda me ha enseñado el amor verdadero, desde que llego a mi vida se lo que es amar incondicionalmente, ella sin mover un dedo, sin hablar, incluso sin conocerla físicamente, desde mi vientre desde el día que supe que estaba embarazada la ame con todo mi corazón.

Mi vida quiero que sepas que soy la mamá más feliz por tenerte, amo enseñarte, amo verte feliz y también verte llorar, amo pasar aventuras a tu lado (y vamos por muchas más experiencias juntas) sin duda estamos haciendo todo para que crezcas mentalmente y físicamente sana que es lo que más nos importa, te amo con todo mi corazón eres la niña de mis ojos, que Dios te llene de bendiciones, que siempre cumpla tus sueños y que te dé mil años más de vida para vivirlos juntas, tu mamá, tu amiga, tu cómplice por siempre”, agregó.