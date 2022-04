Kim Kardashian celebra el éxito de la nueva serie de su familia

La socialité, modelo y empresaria estadounidense, Kim Kardashian, recordó el lanzamiento de la nueva serie de telerrealidad que se basa en la vida personal de ella y su familia.

Lo hizo en su cuenta de Instagram con más de 300 millones de seguidores, en donde publicó una serie de fotos suyas en las que luce el vestido de lanzamiento como toda la celebridad que es.

En la descripción de su post, Kim habló de la importancia que este estreno ha tenido en la audiencia, pues ha sido el estreno más importante en la plataforma que la lanzó.

“¡EL ESTRENO DE LAS KARDASHIANS! ¡Estrenamos hace dos semanas y estoy asombrado de que hayamos tenido el estreno más alto en la historia de HULU! ¡¡Más que agradecidos cuando escuchamos esa noticia!! ¡También me sentí muy honrada de usar un vestido especial para la noche especial! ¡Manfred Mugler me hizo este vestido el año pasado antes de fallecer y sentí la magia en él cuando lo usé!” escribió la socialité.

El vestido al que se refiere Kim en una ajustada pieza de color gris satinado que resaltó aún más la figura que ya distingue a la personalidad. El look en su cabello fue un recogido que le dio altura y el maquillaje y las joyas combinaron a la perfección con el vestido.

Los usuarios de esta red social se mostraron encantados con la felicitad que se le ve en el rostro a Kim. Además, resaltaron las cualidades de la nueva serie que no vieron en las anteriores.

“El nuevo show es mucho mejor. Todos parecen mucho más felices, me encanta, me encanta la dirección de arte en la introducción de apertura, me encanta el estilo en el que se filma el programa. ¡Estoy literalmente obsesionado con la temporada hasta ahora!” comentó otro de sus seguidores.