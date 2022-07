Kika Nieto subió el ánimo de Aida Victoria Merlano con curioso detalle

La influenciadora Aida Victoria Merlano se mostró a sus miles de fanáticos un poco baja de ánimo por algunas críticas que ha recibido.

En medio de ello, se encontró con que su colega Kika Nieto hizo uso de uno de sus audios de motivación y eso la ayudo a sentirse mejor.

Kika reveló una grabación con el audio de Merlano, mientras se mostraba maquillándose y dejó un mensaje sobre el proceso que está atravesando.

“¿No te pasa que la gente dice constantemente “tienes que ser tú mismo” y no entiendes del todo esa frase? Bueno, pues es la frase más cliché del mundo, pero este pechito no la entendía… no entendía cómo es que podía “ser otra persona diferente”… como que lo asociaba a ser hipócrita o doble cara y como yo no me sentía metida en ese parche no lo entendía… pero desde hace una ratito para acá cositas escuché, conversaciones tuve, y deducciones nuevas llegaron a mi vida… y me di cuenta que no estaba siendo LIBREMENTE yo.. y no te voy a mentir diciéndote que ahora si ya lo soy porque pues no es tan fácil… lo que pasa es que sí da un miedo tremeeeeendo.. unos te van a odiar y probablemente otros empiecen a identificarse más contigo…pero como dicen por ahí. Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y en ese momento de mi vida ESTOY”, escribió en la descripción de la publicación.