Kika Nieto reveló cuál fue su tusa más grande

La hermosa influenciadora Erika Nieto Márquez, mejor conocida en el mundo digital como Kika Nieto, es una de las youtubers vieja escuela que aún continúa creando contenido para esta plataforma. Sin embargo, ha logrado incursionar exitosamente por medio de diferentes redes sociales como Instagram.

Y es precisamente esta última red social por la cuál reveló cuál había sido la tusa más grande que le ha dejado una relación sentimental.

Por medio de una popular dinámica que varios influencer suelen realizar por medio de sus redes sociales para charlar con sus seguidores sobre diferentes temas, la joven recibió un comentario por parte de una internauta que le pidió un consejo para superar una tusa, pues le comentó sobre su ruptura amorosa con una persona con la que llevaba once años de relación.

“Pues necesito consejo, acabo de terminar hace 3 semanas una relación de 11 años y lo extraño (carita triste)”, fue el comentario que recibió por parte del internauta. Ante esto la joven manifestó: “Parce, me dolió hasta a mí. Lo sé, a ver la mía no era de 11 años, yo terminé con Santiago cuando llevábamos cuatro, cinco… Y de verdad sentí que me iba a morir”.

Esta declaración ocasionó que Kika recordara cómo había vivido ese momento en su vida, cuando terminó su relación con su actual pareja Santiago, con quien en ese entonces llevaba cuatro años de relación, y aprovechó para contar un breve Storytime de lo sucedido en esa ocasión.

La joven comento que algo que a ella le sirvió fue refugiarse en Dios, ya que, según sus creencias, él es quien tiene control sobre la vida de las personas y tiene un propósito con cada cosa que pasa en sus vidas.

“Yo siempre me había considerado como una persona muy fuerte, pero esa vaina casi me destruye la vida. Para resumirte un poquito, lo que logré hacer fue, es que yo sé que la solución que yo les vaya a dar a ustedes probablemente no les vaya a servir a todos, porque depende mucho de tus creencias… Aquí para nadie es un secreto que la vieja cree en Dios y como creo en Dios, creo que él se inventó todo este cuento (…) Y es un proceso, no quiere decir que tu vayas y le digas a Dios: papá me está doliendo el corazón y sea una poción mágica que tú te tomas y a los dos días ya estás bien, no, es un proceso”.