Kika Nieto lució orgullosa de su celulitis tras viaje a la playa

La influenciadora Kika Nieto lució orgullosa de su celulitis en medio de su más reciente viaje junto a su familia.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró feliz en la playa.

Kika Nieto lució su figura en su viaje

En la grabación se mostró luciendo un atractivo vestido de baño, con el que dejó al descubierto gran parte de sus atributos.

En el clip se dejó ver a la orilla de la playa entrando al mar de espalda enseñando sin edición su celulitis.

Además, añadió varias fotografías de lo que fue su viaje por aquel lugar.

“Hay que viajar porque fumar mata, tomar embriaga y amar duele”, se escucha en el audio que utilizó para el video.

Asimismo, hizo referencia a cómo se ve su figura en la grabación, haciendo una particular pregunta a sus seguidores.

“Ya podemos mostrar la celulitis sin que la gente se burle ¿verdad?”, añadió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y muchos la cuestionaron sobre qué celulitis hablaba, pues era muy poca la que se le logra apreciar.

“Se escapo una diosa griega", "preciosa", "diosa", "bella", "te me haces una mujer bellísima, y perfecta y no sabes lo bonito que es ver que eres humana igual que nosotros hermosa con todo y tus imperfecciones, Gracias Kika Preciosa", "qué linda", "eres perfecta", "estás preciosa Kikis, me encanta que te muestres tal cual eres", "claro que siiii es normalito del cuerpo, nadie se salva delgadas o rellenitas", "nuestra naturaleza", "hay que vivir bueno como somosss", "amo cuando una mujer se muestra así tal cual , ayuda mucho a que el resto perdamos el miedo a mostrarnos tal cual", "eres bellísima tal como eres", "cuerpazo", "claro que si preciosa, el cuerpo tiene texturas y curvas hermosas", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que, la joven ha estado compartiendo con sus millones de seguidores cómo ha sido su viaje por Europa junto a su esposo y otros miembros de su familia.

Revelando datos curiosos de los lugares que visita y ofreciendo su opinión al respecto.

