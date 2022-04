Kika Nieto logró recuperar su cuenta principal de YouTube

Este viernes la creadora de contenido Kika Nieto había anunciado a sus cientos de seguidores que luego de ser hackeada por un hombre de procedencia rusa había perdido definitivamente dos de sus tres canales de YouTube; Hija del dueño y Kika Nieto. Sin embargo, en el transcurso de la tarde la influenciadora alegró a sus fanáticos al revelar que había logrado recuperar su canal principal, es decir Kika Nieto.

Y es que según relató en aquella ocasión, el hacker había tomado su canal de contenido cristiano llamado ‘Hija del dueño’ y su canal principal Kika Nieto para subir contenido relacionado a una criptomoneda. De hecho, esta persona había brandeado los canales con una nueva marca para hacerlo pasar como propio.

De hecho, este acto al parecer habría enfurecido al hacker ya que horas después Kika Nieto confirmó que había perdido el canal de contenido cristiano, ya que había sido eliminado de forma irreversible.

“Pingüis, ya me quitaron el canal de ‘Hija del dueño’, ya no existe. Me lo borraron. Uno busca en YouTube ‘Hija del dueño’ y no está, y entro desde mi administrador para cambiar de cuenta y ya no me aparece. O sea, no existe”.

Y luego, en plena madrugada, la creadora de contenido apareció nuevamente con ojos cansados y mirada triste para confirmar que su canal principal también había sido eliminado por la misma persona. Sin embargo, este fue recuperado horas más tarde.

KIKA NIETO RECUPERÓ SU CANAL DE YOUTUBE PRINCIPAL

La creadora de contenido apareció nuevamente a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, pero esta vez con muy buenas noticias. Pues tras varias horas de angustia había podido recuperar su cuenta principal llamada Kika Nieto.

“Pingüis buenos días, buenos días y hoy sí que son buenos, porque amanecí con la noticia de que mi canal existe, otra vez existe. Ayer perdimos dos canales, me regresaron uno, pero es el más grande. Todavía no me han dicho nada del otro, pero ustedes no saben cómo a sido mi mañana. Me acuerdo que apenas vi la noticia, pensé que todavía estaba acostada durmiendo. O sea, tenía miedo de que fuera un sueño”.

La joven youtuber agradeció a Dios por esto que ella consideró una prueba de la cual no sabe aún el propósito.

“Pingüis miren yo la verdad es que en este momento no tengo la más mínima idea del por qué Dios permitió lo que permitió. Estoy completamente segura que existe un propósito detrás de todo esto. En este momento no sé cuál es, cuando lo averigüe se los voy a contar, pero la realidad es que no tengo ni idea de por qué pasó. Por qué permitió que pasara todo esto, pero estoy muy segura que desde el momento uno de que empezó todo esto parce era Dios el que estaba permitiendo todo esto, que él tenía el control.

