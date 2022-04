Kika Nieto enseñó quienes están detrás de sus videos de YouTube

La creadora de contenido Erika Nieto Márquez, mejor conocida en las redes sociales como Kika Nieto es una de las generadoras de contenido más populares del país al mantenerse en la plataforma digital YouTube, pues a diferencia de muchos colegas, la joven continúa alimentando su canal con mucha constancia.

Te puede interesar: Kika Nieto protagonizó jocoso video junto a su esposo

Y es que fue por medio de esta plataforma que muchos de los influenciadores que conocemos actualmente ganaron fama, pues esta fue una ventana para darse a conocer por medio de la Internet. Ahora, muchos de ellos se dedican a crear contenido para Instagram o Facebook.

En esta ocasión Kika Nieto quiso enseñarle a sus fans por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de cuatro millones de seguidores, quiénes están detrás del resultado final que los Internautas ven el la plataforma.

En el audiovisual se puede observar un equipo de cuatro personas, conformado por tres hombres y una mujer, trabajando en el más reciente video de la joven. Aunque se desconoce cuál es la función de cada uno dentro del proceso de edición y grabación, se les ve trabajando en equipo para tener la misma idea de lo que Kika quiere.

Además de enseñar esto, la mujer resaltó el tener el mejor equipo de trabajo para lograr con éxito sus videos para esta plataforma.

“Quiero mostrarles lo que hay detrás de un video de YouTube. O sea, ustedes no van a poder creer, porque estamos sacando el best video YouTube ever (el mejor video de YouTube, en español). ¿O no? Vean esto, o sea, qué equipo. ¡Qué equipo, amigos, los amo!”.

Luego de esto, la joven enseñó una parte de la comunicación que se maneja entre el equipo al definir algunas de las funciones.

“El final, toca re corregir el final. Lo estoy corrigiendo”, le manifiesta la única integrante mujer del equipo a uno de sus compañero, mientras este se muestra desconcertado.

Por otro lado, otro miembro del equipo le pregunta directamente a Kika sobre un detalle en el video para confirmar si es realmente lo que ella quiere.

¿En un recuadrito blanco?, pregunta el joven, a lo que ella le responde: “En un recuadrito blanco, sí. Que se note el contraste”.

Aunque la joven YouTuber se muestra bastante feliz por el equipo que tiene para llevar a cabo el contenido que crea para entretener a sus seguidores, Kika enseñó días atrás que se encontraba afectada por los malos comentarios que había recibido en su último audiovisual y manifestó que se encontraba frustrada debido a que todo el trabajo que ella hacía, lo hacía con amor y dedicación, lo cual queda demostrado con el video que te enseñamos anteriormente.

“Yo quisiera entender qué estoy haciendo mal (…) Tengo rabia conmigo porque no me quiero ver así, pero quiero decir esto porque si no lo hago nunca lo voy a decir. Siempre la gente logra ver mal lo que uno hace (...) no sé cómo hacer ese punto en el que todos estén felices y no me ataquen por un lado ni por el otro, es súper desgastante querer hacer las cosas bien y que la gente siempre lo vea todo mal”, expresó.