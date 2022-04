Kika Nieto denuncia que su canal de YouTube fue hackeado.

La creadora de contenido Erika Nieto Márquez, mejor conocida en el mundo digital como Kika Nieto, es una de las youtubers en mantenerse vigente en la plataforma a través de su diverso contenido audiovisual.

Te puede interesar: Entre lágrimas, Kika Nieto se mostró afectada por masivas críticas

Recientemente la influenciadora denunció a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cumula más de cuatro millones de seguidores, que dos de sus tres cuentas de YouTube habían sido hackeadas por un hombre de precedencia rusa.

“Parce, la vieja no sale de una pa’ meterse en otra. Me hackearon mi canal de YouTube. Me hackearon dos de mis canales de YouTube. Yo tengo tres, uno en donde subo blogs, uno que se llama ‘Hija del dueño’, que es contenido cristiano, y el otro que se llama Kika Nieto que es el principal. Me hackearon tanto ‘Hija del dueño’ como Kika Nieto.

La creadora de contenido manifestó que, aunque ya se encontraba más calmada, pasó momentos angustiantes al no saber cómo proceder, a tal punto de sentir mareos. Además, comentó que su equipo también se encontraba angustiado por lo sucedido.

“En este momento pues ya lo estoy diciendo tranquila, más calmada, pero parce esta tarde yo era un mar de nervios, yo siento que hasta se me subió la tensión, yo hiperventilaba, me maree, empecé a ver borroso. O sea, uy no, fue horrible. Me tocó acostarme aquí encima de la mesa, porque me dio de todo. A mi y también a todos los que estaban conmigo, todos estábamos temblando. Nos asustamos mucho”.