Kika Nieto confirma que perdió su canal de YouTube principal.

El pasado miércoles la creadora de contenido Erika Nieto Márquez, mejor conocida en el mundo digital como Kika Nieto, había revelado que dos de sus cuentas de YouTube habían sido hackeadas por parte de un ciudadano de procedencia rusa, pero que había logrado tener control sobre ella al eliminar el contenido que el hombre había subido al canal.

Según relató en esa ocasión, el hacker había tomado su canal de contenido cristiano llamado ‘Hija del dueño’ y su canal principal Kika Nieto para subir contenido relacionado a una criptomoneda. De hecho, esta persona había brandeado los canales con una nueva marca para hacerlo pasar como propio.

Aunque en ese momento Kika aseguró sentirse tranquila debido a que había podido cambiar la clave de sus canales, no estaba segura de haber sacado al hacker de ellos.

Este acto al parecer terminó enfureciendo al hacker, pues horas después Kika Nieto confirmó que había perdido el canal de contenido cristiano, ya que había sido eliminado de forma irreversible.

“Pingüis, ya me quitaron el canal de ‘Hija del dueño’, ya no existe. Me lo borraron. Uno busca en YouTube ‘Hija del dueño’ y no está, y entro desde mi administrador para cambiar de cuenta y ya no me aparece. O sea, no existe”.