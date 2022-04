Khloe Kardashian y las profundas palabras de cumpleaños a Kourtney

La empresaria y socialité estadounidense, Khloe Kardashian, publicó un tierno post en su cuenta de Instagram con más de 230 millones de seguidores, en el que explicó todo el amor que le profesa a su hermana Kourtney.

En las fotos se ven varios momentos de las hermanas, cuando estaban más jóvenes y, en la descripción de la publicación, Khloe expresa lo feliz que se siente de ver a su familiar tan contenta en un día especial para ella.

“¡Feliz cumpleaños Kourt! ¡Feliz cumpleaños a uno de los amores de mi vida! Nunca te he visto tan feliz. Tu felicidad es hasta el punto de que otras personas comienzan a sonreír tontamente simplemente porque sienten esta increíble energía que irradias de ti. Se ve muy bien en ti boo. Embotéllalo y nunca dejes de beber tu poción de amor. Cada año me encanta profesarte mi amor” escribió la socialité.

Además, la hermosa mujer trató de explicar el vínculo tan fuerte que tiene con Kourtney y lo especial que es ella para su vida.

“Cada año me aseguro de recordarte lo especial que eres para mí. Eres mi mejor amiga, mi alma gemela, mi todo. Las palabras no hacen justicia a nuestro vínculo. Si nos conoces entonces conoces nuestra relación. Sabes cuánto te amo y te adoro. Cuánto te admiro. Sabes lo feliz que estoy de verte como estás hoy. Kourt, rezo para que este cumpleaños sea uno de los mejores hasta ahora”.

Con más palabras de amor, Khloe aclara que las fotos publicadas son del 2005 y que su hermana siempre le ha enseñado que la vida se debe vivir al máximo.

“Me has enseñado que la vida solo mejora si tú lo permites. Me has enseñado a vivir la vida al máximo y a actuar como si nadie estuviera mirando. En las sabias palabras de la cumpleañera, ‘Mi vibra en este momento es simplemente vivir la vida’. ¡Nunca pares niña! Encontré estas fotos épicas de 2005 en Cabo. @kourtneykardash de nada”