Kevin Roldán reveló que pudo volver a Estados Unidos ¿Por qué fue vetado?

El artista Kevin Roldán, quien hace unos días preocupó y asustó a millones de sus fanáticos tras compartir un sorpresivo video en el que a bordo de un avión expresaba con gran conmoción que estuvo a punto de morir, ya que, el avión en el que se desplazaba casi se estrella.

El video de inmediato se viralizó y acaparó diferentes medios nacionales preocupados por el cantante, sin embargo, horas posteriores volvió a salir de nuevo en sus redes a explicar que había sido uno de los peores sustos de su vida, pero que, gracias a Dios no había pasado ninguna tragedia y él, la tripulación y sus acompañantes en el vuelo estaban bien.

No obstante, el caleño volvió a tomar un nuevo vuelo de avión, pero esta vez, sin ningún imprevisto o susto, sino, por el contrario, se trataría de un vuelo que lo llevaría de vuelta a Estados Unidos, país, que le había cancelado su visa de ingreso al parecer por diferentes problemas e inconvenientes en 2017.

El artista compartió un carrete de fotografías en las que mostraba el momento en el que volvió a pisar el suelo americano, en ellas el artista muestra su gran felicidad y emoción, asimismo, presume de algunos de sus lujosos vehículos que tenía en dicho país.

Junto a las fotografías el artista quiso expresar a través de un sentido mensaje, todo su sentir por poder volver al país americano tras más de 5 años, pues, contó que hace unos años por su inmadurez tuvo varios problemas que hicieron que le cancelaran su documento de ingreso.

Asimismo, expresa dentro de su mensaje, que este tiempo que estuvo "castigado" fue bastante difícil para él, sin embargo, decidió aprovecharlo para buscar convertirse en una mejor persona y enfocar su carrera, muestra de ello, fue la empresa que fundó en 2020, su disquera "King Récords".

Saben algo nunca me di por vencido, trabajé duro desde Colombia, es tanto así que, gracias a eso creé mi propia disquera y ahora es una de las compañías independientes con más proyección e hicimos los palos más grandes de mi carrera sin poder venir.

En su profunda reflexión, no olvidó mencionar a su padre, quien falleció en 2021, quien fue su amigo, confidente y hasta manager, pues, en ese momento en el que el artista estaba desviándose del camino correcto dejando a un lado su carrera, su padre fue ese polo a tierra que lo ayudó a enfocarse y a convertirse en un referente del género urbano.

Gracias a todos los que me esperaron y nunca perdieron la fe, los llevo en el corazón, volví a mis 28 años, más maduro y enfocado. Así me enseñó mi padre que en paz descanse, sé que estás feliz y no te voy a fallar, el sueño y la meta sigue en pie.