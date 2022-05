Kathy Sáenz hace bella dedicatoria a su hija por su cumpleaños

La reconocida actriz colombiana, a quien tuvimos la oportunidad de ver en ‘Pura Sangre’, publicó un tierno video tipo reel en donde les mostró a sus seguidores varias fotos de su hija mayor, Shenoa Bessudo.

En la descripción de su post, Kathy escribió unas bellas palabras hacia su hija, recordando lo importante que es para ella y lo mucho que la admira.

“Tú me Cambiaste la vida… ¡Gracias mi niña hermosa! No conozco un ser más dulce, transparente, honesto, sabio, tierno, pero guerrero, ¡divertido y sobre todo tan! tan! lleno de Amor y de luz como tú. Sabes que no tengo palabras para agradecer a Dios por tu existencia y por haberme dado el regalo inmenso de ser tu mamá… Eres un ser que deja huella… una huella de Amor en cada persona que te rodea. Te Amo más allá de las lágrimas que brotan de un amor infinito. ¡Felices 17! @shenoabessudos” escribió la bellísima actriz.