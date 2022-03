Katherine Vélez y su bella recopilación de las mujeres que ha interpretado

La actriz colombiana Katherine Vélez ha sido una de las artistas más completas que hemos visto en la televisión y así nos lo ha demostrado con su participación en varias producciones como ‘El capo’ y ‘Café con aroma de mujer’.

En su cuenta de Instagram con más de 300 mil seguidores, la actriz publicó un video en donde recopila varias imágenes de sus personajes y hasta agrega la imagen de un personaje que, aunque no lo interpretó, dice que le habría encantado hacerlo.

“¡¡La última no la hice, pero me hubiera encantado!! En este mes de pensar en féminas, me paseo por algunas de las mujeres que mi oficio me ha permitido ser: El robo del siglo, Luz de mis ojos, El Capo, La Ley Secreta, Paraíso Travel, Edificio Royal, Hasta que la plata nos separe, Contusas, La Invitación... Café y tantas otras que recuerdo con cariño y gratitud” escribió la actriz en la descripción del video.