Katerin Peláez impacta con foto tomando el sol

La creadora de contenido y empresaria, quien participó en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, subió una sensual foto, tomando el sol, a su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores.

Y es que en la foto ella está bronceando todo su cuerpo dejándose puesta solamente una tanga, por lo que se puede vislumbrar gran parte de su cuerpo desnudo.

En la descripción del post, Katerin explica que tomó en cuenta la opinión de su esposo para publicar tremenda foto, pues considera que hacerlo en una cuestión de respeto.

“EXCESO DE AMOR PROPIO. PD: ¡esta foto me la tomo mi esposo y antes de subirla le pregunté si estaba de acuerdo y me dijo que SI! Desde que me case, para mi es muy importante la aprobación de mi esposo en todo lo que hago, no Porque el me maneje como mujer, se llama RESPETO y es vital en una relación” escribió la famosa.