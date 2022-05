Kate Moss se convierte en la testigo estrella de Johnny Depp contra Amber Heard

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación se ha convertido en uno de los más mediáticos en el mundo de la farándula internacional. Ahora quien le ayuda al actor es su expareja la hermosa modelo Kate Moss.

Este miércoles 25 de mayo, la súper modelo pasó a testificar, virtualmente y desde Inglaterra, dando una declaración que podría ser fundamental para la decisión final: que Johnny jamás la empujó por las escaleras como lo dio a entender Amber.

La declaración no duró más de tres minutos y recordó la relación que tuvo con el actor entre 1994 y 1998. Además, explicó que el rumor que Amber expuso acerca de que Johnny la había empujado por las escaleras en medio de una discusión, nunca fue cierto.

Recordemos que Kate fue llamada gracias a esa declaración de Amber en el estrado hace ocho días, pues los abogados de Depp aprovecharon para convertirla en una testigo de refutación.

Moss contó la historia mencionando que todo se dio en un viaje que la entonces pareja de famosos hizo a Jamaica. Al parecer hubo un día de tormenta y ella se cayó por las escaleras, lesionándose la espalda.

“Cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica" dijo Kate, quien se convertiría en la testigo estrella de su expareja.