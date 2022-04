Karol G publica mensaje que fue interpretado como un indirectazo para Anuel AA

Karol G, la reconocida cantante colombiana que por estos días se encuentra promocionando su más reciente lanzamiento “Provenza” y también ha realizado varias presentaciones en el festival de Coachella, donde ha brillado y ha recibido muy buenas críticas, dio de qué hablar en las redes sociales debido a un mensaje que ella publicó en su cuenta oficial de Twitter y generó un debate de parte de algunos internautas.

Recordemos que Karol G tuvo una relación sentimental con Anuel AA, pero por estos días se ha hablado mucho de la relación del cantante con la modelo o Yailin, ya que los seguidores de Karol G escriben comentarios en contra de la nueva pareja de Anuel y viceversa, los fans de Anuel y Yailin también envían mensajes en contra de Karol G.

Por eso, recientemente, un mensaje que Karol G publicó en su cuenta oficial de tTwitter generó muchos comentarios en esta red social y fue interpretado por muchos como un indirectazo de la artista colombiana a Anuel y su novia.

Los fieles seguidores de la cantante de música urbana se percataron que esa frase es un extracto de su más reciente lanzamiento “Provenza”, sin embargo, hubo otros que comentaron el tuit asegurando que este era un indirectazo a Anuel y a su novia, asegurando que él no ha podido olvidar a Karol G.

Algunos internautas, intentaron a descifrar el mensaje asegurando que los emoticones de “playa, sol y mar”, confirmaba que la frase es para Yailin pues estas representaban una isla y ella nació en una, República Dominicana.

“Los últimos tres emojis representan una isla lo que se podría interpretar que fue para Yailin, ya que ella nació en una <isla> que está rodeada de (sol )( palmeras) y (playa ) no me gusta el chisme, pero me entretiene, saludos”, escribió uno internauta.