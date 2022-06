‘Todavía estoy llorando’: Karol G no supera su presentación con Anahí

En su cuenta de Instagram con más de 53 millones de seguidores, la cantante colombiana de música urbana Karol G envió un profundo y largo mensaje acerca de lo que fue su concierto en México: un momento épico.

Karol decidió subir el video del momento en el que cantó ‘Sálvame’ con Anahí y aprovechó para explicar lo importante que fue este show en su vida, no sólo en la de sus fans.

“Sí… todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que, aunque fue un momento de todos y para todos, ¡¡¡ese momento fue mío también!!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía, LA MÍA!!!!” escribió la artista.

Karol hizo énfasis en que Anahí sólo volvió a los escenarios hasta que una artista como ella la invitó y que eso significó demasiado para la nena de Medellín.

“¡¡¡Me aceptaste a mí y me sentí tan Grande y especial!!! TE AMOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que, aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; ¡¡¡TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre” finalzó.