Karol G mencionó a La Jesuu en pleno concierto en Cali

La Jesuu manifestó por medio de sus redes sociales lo feliz que se sentía luego de que la cantante de música urbana Karol G la mencionara durante su más reciente concierto en Cali. Aunque la mujer asistió al evento no logró grabar el inesperado momento por lo que le pidió a sus seguidores que si alguno lo había hecho se lo enviara.

“Si alguien de casualidad tiene el video, me lo manda por favor que yo por andar de corrinchera con un tipo no grabé”.

De hecho, la joven confesó que luego de que Karol G la mencionara fue tanta su emoción que no recordó nada más de ahí en adelante. Además manifestó que no podía creer que durante todo el concierto estuvo grabando, menos la parte en la que fue mencionada.

“Se los juro que desde ahí, no me acuerdo de nada, por qué la traguiza que me metí fue seriaaaa (…) Mami, usted puede creer que yo todo el concierto grabé, menos cuando Karol G me mencionó (risas) Ay señor. La gente cree que a mí me pasan cosas de mero estreno, estas cosas solo le pasan a La Jesuu”.