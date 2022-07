Karol G agradeció a sus fans tras finalizar el ‘Bichota Tour’

La cantante paisa Karol G reapareció en sus redes sociales a bordo de un yate y en medio del mar para agradecerle a sus seguidores tras finalizar un año del ‘Bichota Tour’ con el que visitó varios países.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cincuenta y cuatro millones de seguidores, la artista urbana se pronunció para agradecerle a sus fanáticos por todo el amor y apoyo que recibió durante toda su gira que finalizó el pasado 29 de junio en El Salvador.

La artista manifestó que se encontraba celebrando todos los éxitos que había conseguido gracias a las personas que la apoyan cada día en su carrera musical, y que estaba bastante agradecida y feliz por lograr con éxito finalizar uno de los tours más osados.

Recordemos que uno de los momentos más emotivos de este gran tour por el mundo se vivió en México, cuando la cantante sorprendió a los asistentes al invitar al escenario a Anahí, quien dio vida a Mía Colucci en la serie adolescente RBD, con quien cantó en conjunto el icónico tema ‘Sálvame’.

Así que la más de 20 mil personas que estuvieron el 11 de junio de 2022 en la Arena Ciudad de México, se emocionaron al ver a la artista sobre el escenario, pero la euforia alcanzó su clímax cuando ambas artistas interpretaron la emotiva versión de este gran tema musical, pues esta es una de las baladas más emblemáticas de la agrupación juvenil.

“Cuando se me ocurrió invitarla, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Que ha tenido mil invitaciones ¡y aceptó la mía! Es un momento muy emotivo por dos razones: uno, porque yo soy súper fan. Dos, porque ella estaba muy nerviosa, no sabía si la gente iba a responder a su salida. Le dije que este momento iba a ser tan épico que no se iba a repetir. Que la extrañamos en los escenarios”, manifestó Karol G tras realizar la presentación.