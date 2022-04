Karen Sevillano le responde a Yina Calderón al tildarla de lambona con Lina Tejeiro

La influenciadora Karen Sevillano no se quedó callada y le respondió a la empresaria Yina Calderón luego de que esta destacara que era falso lo que había dicho en su transmisión sobre ella y la actriz Lina Tejeiro como ella lo había sugerido en la fiesta de cumpleaños de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, además de tildarla de “lambona” con la llanera y le reclamara por el regalo que supuestamente no le dio a la barranquillera.

“Ha salido la getidura de la Yina, porque no le puedo decir más a decir que todo lo que yo conté era pura mentira, vos no me volvas a nombrar en tu trompa gendionda trago, soborrachina porque eso es lo que vos sos.

Asimismo, señaló que necesita terapia psiquiátrica, pues no puede creer que diga tantas mentiras al respecto.

Destacó que considera que ella es la “lambona”, pues es quien trató de buscar a la actriz en varias ocasiones.

“Que yo soy una lambona y ¿vos qué te importa? ¿en qué te afecta? La lambona sos vos que andas mendigándole amistad a Lina Tejeiro desde hace no sé cuánto tiempo.

A ti ¿en qué te afecta que Lina Tejeiro no te hable? Si una persona ya te dijo que vos le caes mal, ya, seguí tu vida, tu rumbo (…) deja de lamberle a la gente pa’ que te hable. Que no me importa lo que los demás piensen de mí, eso es pura mentira.

(…) Te me acercaste y casi llorando me dijiste ‘ella me humilla, me menosprecia, ella se siente más’. Te dije ‘Yina a vos eso ¿en qué te afecta? Y vuelvo y te lo pregunto”, señaló.