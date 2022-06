Karen Martínez reveló por qué Juanes no sale en sus historias de Instagram

La hermosa presentado colombiana Karen Martínez, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como La Chechi, reveló por medio de sus redes sociales la razón por la que su esposo, el cantante Juanes, no sale en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

A través de una dinámica la mujer acabó con las especulaciones sobre este aspecto de su relación. Y es que la hermosa mujer realizó la famosa actividad de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para charlar un poco con sus seguidores sobre diferentes aspectos de su vida.

Aunque la presentadora recibió diversas preguntas, esta en específico llamó su atención, por lo que decidió responder con total sinceridad.

“¿Cierto que Juanes no le gusta salir en tus historias?”, Fue la pregunta que La Chechi recibió y a la que respondió que: “La verdad es que no le gusta mucho, como a la mayoría de mis hijos, pero yo los cojo infraganti. Lo que pasa es que él ahorita no está aquí entonces pues obviamente no lo puedo coger pa’ mostrárselos”.