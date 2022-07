Karen Martínez sorprendió al enseñar el tonificado cuerpo de su hijo Dante

La presentadora colombiana Karen Martínez, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Chechi’, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un carrete de fotografías por medio de sus redes sociales en el que sorprendió al enseñar el tonificado cuerpo de su hijo menor Dante, fruto de su matrimonio con el cantante colombiano Juanes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de un millón y medio de seguidores, la hermosa mujer compartió una serie de fotografías junto a un gracioso mensaje en el que destacó las facciones de su pequeño hijo.

“Dante muéstrame tus músculos, pero no hagas caras jejejej @dantemonococo te amoooooo me haces muy feliz. Desliza para que veas”, escribió la ex presentadora de Factor X de Canal RCN junto a las cuatro fotografías en las que se le ve junto a Dante.