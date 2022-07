El nuevo look de Juliana Galvis que se roba la atención en redes

La reconocida actriz Juliana Galvis, quien recientemente vimos en Hasta que la plata nos separe dando vida a Karen Nicholls, una encantadora y estilizada mujer que se vio seducida por la galantería de Luciano Valenzuela (Gregorio Pernía), pero que, tras vivir un idilio de amor junto a él tuvo el peor desenlace.

Esta recocida actriz es reconocida por su talento para crear e interpretar recordados personajes, pero también es conocida por su exorbitante belleza y sensualidad, algo que, se evidencia en sus redes sociales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram donde la actriz comparte a diario parte de su día a día.

Recientemente la actriz decidió compartir con sus más de 1,2 millones de seguidores tres fotografías en las que mostró su nuevo look.

El nuevo look de Juliana Galvis que se robó todos los elogios

La bumanguesa que suele robarse todas las mriadas en redes con sus fotografías y contenido, en ocaisones divertidos memes, esta vez decidió compartir una versión de ella diferente, pues era común ver a Juliana con un look de cabello perfectamente cepillado y liso.

Pero ahora la talentosa actriz, al parecer por un nuevo proyecto, luce su cabello totalmente difente, con unos sedosos y estilizados crespos, con un color de cabello un poco más claro que el que usa de costumbre y peinada por la mitad.

Y mientras espero para grabar…. Cuál es su favorita?

Su look y outfit no pasaron por desapercibidos, ya que, cientos de comentarios decidieron interactuar con la actriz a través de la opción de los comentarios para elegir su foto favorita.

"No me la pongas tan difícil, tu sabes que todas son favoritas; me jodió con la pregunta; mi amor platónico; porque juegas con nuestros sentimiento; ricitos de oro; me enamoré; cosa más hermosa; entre más pasa el tiempo más mami; qué guapa con crespos". Fueron algunos comentarios destacados del post.

