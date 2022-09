Juliana Galvis sorprende con el cabello corto y un look “rebelde”

Juliana Galvis es una actriz, presentadora y modelo, quien durante varios años ha encantado a los colombianos con su talento artístico y belleza. Además, es mamá de una pequeña de 7 años, por lo que en cada post con Agatha logra derretir de amor a miles de fans.

Hace poco la artista bumanguesa compartió en sus redes una corta anécdota de su vida en las pasarelas y confesó que muchas veces fue criticada por su estatura. Sin embargo, la actriz aseguró que nunca desfalleció y siempre luchó por sus sueños.

Juliana Galvis en sus épocas de rebeldía y su sorpresivo look

Y siguiendo con sus historias de vida, Juliana Galvis compartió con sus más de 1.2 millones de seguidores un carrete de imágenes, en el que se dejó ver con un look completamente diferente.

Juliana posteó cuatro fotos en las que se dejó ver con el pelo muy corto y oscuro, pero como siempre con una gran sonrisa en su rostro. Junto al carrusel de imágenes, Juliana escribió otra anécdota de su vida de hace más de dos décadas.

“Vivía en Bucaramanga, tenía 17 años, REBELDÍA era mi nombre, no quería ser reina así que decidí cortarme el pelo y acabar con el temita, tenía piercing en el ombligo, usaba solo camisetas, tenis y jeans, el maquillaje me parecía fatal, soñaba con ser actriz y tenía exactamente los mismos amigos de hoy… Muchos de ustedes me preguntaron hace 1 semana que si había tenido el pelo cortico, pues aquí la evidencia (poca porque además odiaba las fotos por esa época). #TBT”, escribió la artista en su red social.