Juliana Galvis enamora a sus fans con una foto en un “lugar mágico”

Para nadie es un secreto que a Juliana Galvis le encanta explorar lugares diferentes de nuestro país, y en esta oportunidad la hemos visto en Reserva de ventanas, un lugar “mágico”, como ella misma lo dice, que está ubicado en el departamento del Vichada, y que provocó la reacción de sus seguidores por la belleza del mismo.

Hace un par de semana vimos a la actriz en Curití, Santander, lugar con un espectacular río en el cual se dejó ver en también muy hermosa, adornando el ‘spot’; en aquella oportunidad comentaba: “Santander de mi corazón, que bonito te sientes”. Una situación muy similar se dio este domingo, cuando con su carrete de fotos se robó los suspiros de sus seguidores.

Cabe resaltar que ella siempre suele resaltar los destinos turísticos de nuestro país, pero sobre todo en los cuales ella puede conectar con la naturaleza, y es por eso que no solo la hemos visto en Santander y Vichada, sino en municipios de Cundinamarca, la costa atlántica, entre otros.

Además de lo hermoso del destino, es importante resaltar que sus seguidores no dejaron pasar desapercibida la belleza de Juliana, quien se encuentra sobre una roca con el río a sus espalda, y en la cual se ve muy hermosa, como suele suceder en cada una de sus publicaciones. En pocos minutos la actriz reunió más de 100 comentarios.

¡Colombia MÁGICA! Me opinan por favor de esta belleza de lugar. ¿Cómo no enamorarnos cada día más de este país?

Este fue el copy que la actriz utilizó, demostrando así que ama conocer y experimentar cada espacio de Colombia, pues como ya lo comentamos, ella suele ser muy activa en sus redes mostrando este tipo de destino, como también suele hacerlo con los internacionales, pero siempre con algo en común: su buena relación con la naturaleza.

Que lugares tan hermosos has visitado; el paraíso no es un sueño, está más cerca de lo que uno piensa; me enamoré de una mujer que se llama Juliana; eres hermosa; quien no ama a este país, es porque no lo ha recorrido, entre otros.