Juliana Galvis sorprendió a sus fans con fotos en la playa

Tremendas vacaciones. Juliana Galvis sigue pasando sus días de descanso junto a su hija y algunos amigos en los Estados Unidos, más específicamente en la Florida, lugar en el que ha dejado varias imágenes, mismas que le “quitaron” la respiración a varios de sus seguidores.

Vea también: Juliana Galvis presumió el talento de su hija a través de una fotografía

Para este lunes festivo, la actriz publicó dos fotos en su red social Instagram, mismas en las que puso a sus fans a votar por cuál es la mejor. En ambas se le ve con un paradisíaco fondo. Ella se encuentra con un vestido azul y de rodillas en las blancas arenas de las playas de Sunny Isles Beach, lugar que se encuentra ubicado en la parte de norte de Miami Beach.

Es importante recordar que ella ha documentado todo su viaje de vacaciones, mismo en el que ella no ha sido la única protagonista, pues su hija se ha llevado varios de los elogios, ya que la pequeña heredó la belleza de Juliana, a quien por estos días vemos en las noches del Canal RCN en Hasta que la plata nos separe.

Las últimas del paseo. ¿La 1 o la 2?

Fue el copy con el que acompañó las dos fotos, situación por la cual varios de sus seguidores empezaron a votar. La batalla entre las dos imágenes no fue nada fácil, y al parecer la primera fue la más votada. Claro está que sus fans no solo aprovecharon la caja de comentarios para votar, otros no dudaron en dejar uno que otro piropo o halago a la actriz

Eres espectacular; hermosa; diosa; divina; mi amor platónico; que linda que eres; en las dos te ves hermosa; entre otros comentarios.

Otros no dudaron en declararle su amor, como fue el caso de uno de sus seguidores, quien aprovechó para decirle que él estaba dispuesto a todo con ella; además de cuidar a su hija, pues al final del comentario sostuvo: “en esas fotos solo falta la pequeña, para así terminar de adornar y embellecer la foto”.

El carrete de imágenes rápidamente se volvieron virales, pues en menos de una hora alcanzaron los seis mil me gusta, y más de 400 comentarios, que como comentábamos también sirvieron para destacar su talento para la actuación, además de su belleza y de lo placentero de su viaje junto a su hija.