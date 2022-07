“Parezco un burro”: Juliana Calderón tras realizarse nuevo corte de cabello

La influenciadora y también empresaria Juliana Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores al realizarse un nuevo cambio de look para continuar con su transformación, pues recordemos que hace un par de semanas, la hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón decidió realizarse una cirugía para bajar de peso de forma sana.

Ahora, varios días después de esta intervención quirúrgica, la joven ha decidido complementar este proceso con un nuevo corte de cabello con el que al parecer terminó insatisfecha. Resulta que la joven se encontraba en una de sus peluquerías cuando tomó la decisión de realizarse este cambio de look.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seiscientos mil seguidores, la joven empresaria manifestó que tenía ganas de realizar un flequillo o capul, y aunque todo parecía ser solo un deseo, a los pocos minutos enseñó que efectivamente se lo había realizado. Sin embargo, el resultado no pareció agradarle del todo, pues hasta se comparó con un burro.

“Venga, decidí hacerme capul, ¿Qué tal? ¿Será que me lo hago o no me lo hago? ¿Muy cachetona para el capúl?”, preguntó la menor de las Calderón a sus cientos de seguidores, para posteriormente realizarse el corte y manifestar “No parce, parezco un burro, parezco un burro. No, no, no. (risas)”.