Juliana Calderón se sumó al pleito entre su hermana Yina y La Jesuu

En las últimas horas la creadora de contenido valluna Valentina Ruíz, más conocida en las redes sociales como La Jesuu, sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar el procedimientos estético que se había realizado: un aumento de labios.

Lee también: Yina Calderón criticó las intervenciones faciales de La Jesuu

Quien pareció no quedar muy satisfecha con los resultados y así quiso exteriorizarlo públicamente fue la también Influencer y empresaria de fajas Yina Calderón, quien no solo habló de los malos resultados que veía en Valentina sino del mal trabajo de su cirujano.

Desde luego, estas palabras no calaron para nada bien en la Influencer, quien dedicó unas historias en su perfil de Instagram para responder los ataques de Calderón, allí resaltó el alta autoestima que tiene, por lo que sus comentarios no le afectan, pero, también expresó su tristeza por ver cómo recurren a este tipo de estrategías para generar visibilidad.

Ante esto, Yina no ha vuelto a pronunciarse pero quien si lo hizo fue su hermana Juliana Calderón quien cuestionó que su autoestima parecía no estar muy alta, si se estaba mostrando afectada por un comentario como cualquier otro.

Lee también: La Jesuu asombró al mostrar una intervención que hizo en su rostro

Creo que cuando uno tiene la autoestima alta como dice tener, no se deja afectar por las palabras necias, en este caso muy concreto cuando tu sacas un video expresamente para una persona, es porq ue si te dejaste afectar por dichas palabras, así que el consejo gratis por el día de la mujer es que tengas la autoestima tan alta parta que lo que te digan no te importe y no generes más violencia entre mujeres.