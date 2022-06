Juliana Calderón habló sobre lo difícil que es emprender en Colombia

Juliana Calderón, empresaria y hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, apareció en las redes sociales para hablar sobre lo difícil que es crear empresa en Colombia y su rivalidad con la también vendedora de keratinas Epa Colombia.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 622 mil seguidores, la empresaria decidió pronunciarse sobre este tema, luego de que, según manifiesta, varios de sus seguidores le realizaran la pregunta.

Al contrario de lo que muchos creerían, la respuesta de la hermana menor de Yina no fue muy alentadora para quienes quieren iniciar el camino del emprendimiento, pues de entrada manifestó que no era nada fácil.

Además, fue muy enfática en que el hecho de que existiera una rivalidad entre Daneidy Barrera y ella ocasionaba que fuera aún más difícil salir adelante como empresaria, pues según relata, la influenciadora habló mal de sus productos en diversas ocasiones con el fin de desprestigiar su marca.

Aun así, afirmó que la entendía, ya que era consciente de que llegaba al mercado una keratina con una presencia digital bastante fuerte que pondría en riesgo sus ventas.

“Pónganle cuidado que la gente me dice: ve, Juliana ¿Es fácil emprender?, yo les digo no, no es fácil, no es fácil. En mi caso, Epa Colombia estaba en su furor, todo el tema, yo saqué las keratinas y pues fue muy duro porque ya comenzaba a decir cosas que no eran, que yo renvalsaba los productos de ella, que mi keratina era muy mala, que… O sea, muchas cosas y toda la gente se iba en contra mía, me trataba mal, los comentarios todos eran negativos”, comenzó relatando la joven.