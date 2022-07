Juliana Calderón reveló la razón por la que dejó el trago

Juliana Calderón, empresaria de keratinas y hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, reveló recientemente la razón por la que ya no consume bebidas alcohólicas. Y es que recordemos que la menor de las Calderón en un principio acompañaba a Yina a diversos eventos, en especial, a sus famosas putifiestas que tomaron gran popularidad durante la pandemia por Covid-19.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seiscientos veinte mil de seguidores, la vendedora de keratinas realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias personalidades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos e interactuar con ellos.

Aunque la joven recibió varias interrogantes, fue una relacionada al consumo de bebidas alcohólicas la que llamó su atención por lo que decidió responderla. En esta, uno de sus seguidores le preguntaba el por qué no había vuelto a tomar.

Ante esto, Calderón respondió que la razón de dejar a un lado las bebidas alcohólicas se debía más a un tema psicológico, ya que al siguiente día se sentía bastante deprimida y sola.

“No volví a tomar alcohol, porque me da mucha depresión, la verdad. Siento como que me baja la moral, me baja hasta los calzones (Risas). No mentiras, pero sí me sentía muy aburrida, muy sola… Y eso es muy malo para uno, me bajó mucho el autoestima”, explicó la empresaria.