“No saben el martirio que yo viví”: Juliana Calderón sobre lo difícil de emprender

La empresaria Juliana Calderón, y hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, habló recientemente sobre lo difícil que es emprender en Colombia y lo importante que es no desfallecer ante las complicaciones que se presentan en el camino.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la vendedora de keratinas decidió hablar sobre su experiencia emprendiendo en el país y la ‘campaña’ de desprestigio por parte de su principal competencia, Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia.

“Bueno, mientras me coge esta mascarilla que me hice, les voy a contar todo el tema de mi empresa, cómo fue todo el proceso, porque hay gente que está empezando y me dice: Juliana, yo he tenido tropiezos, yo he tenido cosas, yo no sé qué hacer, yo no sé si seguir… Y yo les digo, no se preocupen, ustedes no saben el martirio que yo viví, la verdad se me vino Epa Colombia, se inventaban que mis productos eran malos, que hacían caer el cabello, que una cosa y otra”, comenzó explicando Juliana Calderón.

La hermana menor de las Calderón relató que al inicio lloraba todas las noches a raíz de que nadie quería apoyarla. De hecho, reveló que, aunque le pidió ayuda a varios influenciadores, de los que no dio nombres, para que publicitaran sus productos, no recibió apoyo alguno.

“Nadie me quería comprar, o sea, fue durísimo, durísimo yo lloraba todas las noches como magdalena. O sea, nadie me quería comprar un producto. Es muy duro que tú saques un emprendimiento y que nadie te apoye, nadie. O sea, es que todo el mundo me decía no, no. Yo le decía a los influenciadores: yo les pago, por favor, ayúdenme con publicidad”, confesó la vendedora de keratinas.

UN MOMENTO DE CALMA EN MEDIO DE LA TORMENTA

Sin embargo, manifestó que luego de mucho insistir y seguir adelante con su empresa logró salir adelante y lograr el reconocimiento que hoy en día tienen sus productos, pues asegura que tiene varios distribuidores en diferentes ciudades del país.

“Bueno, y con cada tropiezo me ponía un angelito en el camino que me decía Juliana tú puedes. Ahí llegaron todos mis distribuidores (…) y eso me ha ayudado bastante, porque esas personas no me dejaron nunca sola”, puntualizó.

Por esta razón, decidió enviar un mensaje a los seguidores que están iniciando con su emprendimiento para que no desfallezcan y continúen adelante, pues con el tiempo recogerán los frutos de todo ese esfuerzo.

“La moraleja de esta noche es: si ustedes tienen una empresa, un emprendimiento, hágale no se dejen achantar por nada, ni por nadie”.

