Juliana Calderón reveló lo que piensa del cambio físico de La Jesuu

Luego de que meses atrás Valentina Ruíz, mejor conocida en el mundo digital como La Jesuu sorprendiera a cientos de internautas al enseñar su drástico cambio físico al lograr bajar de peso rápidamente, y de manifestar que esto lo había logrado gracias a la buena alimentación y el consumo de unas pastillas.

Sin embargo, muchos dicen que fue operada, ya que le han visto cicatrices en su cuerpo que son propias de cirugías bariátricas. Sin embargo, ella no ha confirmado ninguna operación.

Ahora, varios meses después de este suceso, Juliana Calderón recibió una pregunta por medio de su más reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram para acercarse un poco más a los seguidores de la plataforma, en donde le pedían su opinión sobre el cambio físico de la influenciadora y su más reciente video en el que habla de superación física.

“¿Qué opinas de La Jesuu en su video de superación física si está operada?”, fue la pregunta que uno de los internautas le realizó a Juliana.

Ante esto la empresaria de keratinas manifestó que no había visto el video, pero que si era de superación personal le parecía un poco doble moral viniendo de una persona que se había operado y que había engañado a las personas al manifestar que lo había logrado al consumir unas pastillas.

Además, destacó que, como figuras públicas, no está bien engañar a las personas con respecto a los procedimientos que se realizan para poder bajar de pesos y poder sentirse bien con sus cuerpos.

“¿Qué opino del video? La verdad no lo he visto, pero si es de superación física creo que es como diciendo no sé, ámense como son, no sé ¿Algo así? Si es así me parece una doble moral y increíble de una persona que se ha operado y es como yo decirles ámense como son si llevo dos lipos, llevo una bariátrica. O sea, estoy siendo de doble moral, porque yo no me estoy amando como soy. Me tuve que operar para sentirme mejor entonces con qué moral les voy a decir ámense como son, ¿Con qué moral? O esta: no, me adelgazó tal producto, me hice, tal producto fue el mejor, no bebé, uno no tiene que engañar a la gente, uno tiene que ser realista con las cosas”.