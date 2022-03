Juliana Calderón fue interrogada sobre la polémica entre Aida y Yeferson Cossio

En la jornada de este martes, 28 de febrero, Yeferson Cossio protagonizó una lamentable noticia para sus millones de seguidores al confirmar la terminación de su relación de varios años, con la también creadora de contenido, Jenn Muriel.

En comienzo, el antioqueño dijo que los sueños a futuro de ambos, tenían caminos diferentes y que no era justo para ninguno de los dos sacrificar sus preferencias por complacer al otro. Mientras muchos lamentaban la noticia, otros, comenzaron a notar una cercanía extraña entre Aida Victoria y Cossio, quienes horas después fueron expuestos dándose un beso en la boca, que confirmaría el inicio de un romance.

La sorpresa e indignación de muchos fue latente y aprovecharon sus redes sociales para exteriorizarlo. Ese fue el caso de María José, la modelo que durante varias semanas sostuvo una relación con quien había sido el prometido de Aida de Victoria: Lumar Parra, pero que ahora parecen estar separados. Esta tildó a la barranquillera de "interesada y morronga" tras haberse metido en la relación.

También, hubo quienes prefirieron no pronunciarse al respecto, como fue el caso de la empresaria de Keratina y hermana de Yina Calderón: Juliana Calderón quien fue interrogada en su dinámica de preguntas sobre la polémica situación entre los creadores de contenido.

"Qué opinas de la situación actual de Cossio, la ex y Aida Merlano", preguntó un internauta, a lo que esta se desentendió de manera contundente: "No opino nada porque no me importa y no es mi vida ni la de mi familia".