Juliana Calderón denunció que fue víctima de estafa

Juliana Calderón, vendedora de keratinas y hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, denunció que en las últimas horas había sido víctima de una estafa en la que le quitaron varios millones de pesos.

La influenciadora manifestó que hacía público este caso para que más personas no cayeran en este tipo de robos por parte de personas inescrupulosas que se las ingenian para ganarse la confianza de la gente y así terminar robándolas.

JULIANA CONTÓ CÓMO SUCEDIÓ TODO

Según relató Juliana, una supuesta prima se comunicó con ella vía WhatsApp para pedirle el favor de que recibiera una encomienda enviada desde Estados Unidos, ya que estaba peleando con su familia y no quería pedirles que lo hicieran ellos. Ante su petición, Calderón aceptó ayudarla, sin imaginar que sería estafada.

“Bueno, el motivo de esta historia es para hacerles dar a entender muchas cosas y de pronto para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. La verdad me da hasta pena contar esto. ¿Qué me pasó? Me escribió una prima, me dice que ella está en Estados Unidos, supuestamente una prima, yo no sé de dónde sacó mi número, yo pensé que era ella y le dije: hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Claro, sí, yo te puedo hacer el favor, envíame esto a tal dirección”, comienza narrando la empresaria.

Juliana aseguró que no sospechaba de que pudiera tratarse de gente inescrupulosa, pero que lamentablemente confió y cayó en su trampa. De hecho, no fue sino hasta el siguiente día que la menor de las Calderón cayó en cuenta de que no estaba hablando con su prima.

“Al otro día me escribe una empresa que se llama Cargos Avianca y me dicen lo siguiente: que el paquete está retenido porque excedió lo normal, que son disque 30 millones y que ella se había pasado con 56 millones, entonces que tengo que pagar una penalidad de cinco millones seiscientos. Yo la verdad quedé como asombrado, pero pues no sabía que era mentira. Y pues uno de buen samaritano dice, listo, dame la cuenta, consigné el dinero y me acabo de dar cuenta que es una estafa”.

Finalmente, la mujer hizo público los números de WhatsApp del que la contactaron para estafarla y les pidió a sus seguidores que la ayudaran a denunciarlos, no sin antes hacerles un llamado para que no cayeran en este tipo de trampas.

