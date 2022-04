Juliana Calderón demostró su humildad al almorzando en pleno andén.

Juliana, la hermana menor de Yina Calderón, compartió con sus seguidores el lugar en el que estaba almorzando el día de hoy y para sorpresa de muchos, no fue en un lujoso restaurante o en algún local del sector en el que se encontraba, sino en plena vía publica.

Como muchos ya saben, la familia Calderón se ha caracterizado por conservar su humildad a pesar de alcanzar la fama por medio de las redes sociales, por lo que para ellas no es ningún problema mostrarse tal como son.

En esta ocasión Juliana enseñó por medio de sus historias de Instagram un par de videos en los que se muestra almorzando en un andén. La joven comentó que, aunque para ella era algo normal y que no pretendía guardar la comida hasta llegar a su casa, la gente que pasaba por el lugar se la quedaba viendo.

De hecho, manifestó que una señora le regaló una moneda al ver que estaba allí sola comiendo su almuerzo.

“Vean que estaba aquí comiendo, Yina me trajo almuercito y estoy aquí en la calle y la gente me mira. Dirán ¡Ay, pobrecita! Una señora me dio moneditas, igual yo se las recibí. El calentado está muy bueno como pa’ dejarlo hasta la casa”.