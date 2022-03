Juanpis González se unió al challenge de Anitta y ella respondió

Juanpis González, el divertido y ocurrente personaje creado por el humorista Alejandro Riaño, se le midió al popular reto de la cantante Anitta y demostró su ‘flow’ al mover sus caderas hasta el piso.

El gomelo más gomelo de Colombia calificó sus pasos como un “hit”, sus fans enviaron decenas de emoticones de caras “muertas” de risa y evidenciaron lo mucho que se divirtieron con el baile de Juanpis.

“Un perrito en la pared, yo soy un caso que hay que resolver, pero no te vaya a envolver… Wuon, mis pasos prohibidos son todo un hit”, escribió González en la red social, donde además etiquetó a la cantante brasilera, quien se ha robado el show a nivel mundial con su sensual coreografía.

La propia artista fue una de las personas que reaccionó al creativo baile del entrevistador. Primero, Anitta envió varios emoticones de caras con lágrimas en los ojos mientras ríen y luego escribió “tengo que volver”. Así, la guapísima cantante recordó la entrevista que le realizó Juanpis hace unos meses.

En la caja de comentarios, algunos seguidores manifestaron su preocupación por Juanpis y le preguntaron cómo se encontraba después de atreverse a participar del popular challenge.

“Sucristo estaba sufriendo por ti, no vaya ser que te fueras a partir algo”, “un crack”, “que Flow salvaje tienes”, “demasiado sensual”, “necesito clases”, “pilas pues con el pasito”, “muy poco sexy, suéltate jajaja”, “te amo”, “qué nivel”, “Junpi y seguro no se golpeó? Jejejeje esos bracitos no aguantan”, escribieron los fans del gracioso personaje.

