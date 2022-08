Juanes le dedicó romántica publicación a su esposa Chechi en su cumpleaños

El cantante Juanes derrochó romanticismo en redes sociales luego de compartir una amorosa dedicatoria a su esposa, la presentadora Karen Martínez ‘la Chehi’, en su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, el artista compartió un carrusel con varias fotografías junto a la modelo, donde aprovechó para expresarle lo mucho que la ama en esta importante fecha.

“Cecilia, ven baila conmigo que tus atardeceres rojos son el delirio de mis ojos, Cecilia ven baila conmigo. Tú puedes colorear mis días cuando dices que me amas y mi corazón en llamas apagar. Feliz cumpleaños a mi adorada Chechi / the New K/ mamá/ amante/ amiga/ compañera, TE AMO. tantos años, tantas vivencias, tantas alegrías y dificultades, pero juntos y creciendo, riendo y llorando, pero juntos aprendiendo uno del otro. Gracias por todo lo que eres para mí y para nuestros hijos. feliz cumpleaños”, escribió en la descripción de la publicación.