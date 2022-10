Juana Valentina presentó a la nueva sobrina de James Rodríguez

La influenciadora colombiana Juana Valentina, hermana del futbolista profesional James Rodríguez, ha destacado en las redes sociales por ser una madre amorosa y entregada a su hijo Isaías, fruto de su relación con el empresario Víctor Forero, pues desde que supo que estaba embarazada ha mantenido a sus seguidores al tanto de las etapas de crecimiento y aprendizaje del pequeño.

Te puede interesar: Juana Valentina reveló la palabra que más pronuncia su hijo

Ahora, a menos de un año de haber dado a luz a su hijo, la hermana del deportista compartió públicamente con sus cientos de seguidores una fotografía de la hermanita de Isaías y, por ende, sobrina de James.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ochocientos mil seguidores, la hermosa joven publicó una tierna instantánea en la que se le puede ver a Isaías posando con una gran sonrisa mientras sostiene a su nueva hermanita perruna en sus piernas.

“Primera foto con mi hermana, amigos. Poco a poco somos más amigos (emojis de amor) yo le halo el pelo, ¡Pero un poquito!”, escribió Juana Valentina junto a la fotografía, que fue compartida por una cuenta de Instagram especializada en noticias del mundo de la farándula y el entretenimiento.

Aunque la nueva integrante de la familia es una perrita, solo queda esperar a que Juana Valentina y su esposo se animen a encargar una hermanita, pero esta vez humana, para su hijo Isaías.

ISAÍAS LLEGÓ COMO UN REGALO DE NAVIDAD

Recordemos que Isaías nació en Madrid, España en la noche del 17 de diciembre del 2021 y llegó como el mejor regalo de navidad para la familia del futbolista colombiano. La joven reveló en aquella ocasión que su hijo había nacido por cesárea.

“Intentamos inducir el parto de manera natural, pero no se pudo porque yo sí tuve contracciones, las presenté, el monitor las marcaba, pero yo no las sentía, ni un poquito de dolor, ni tampoco dilaté ni nada, entonces después de un poquito más de 24 horas esperando si de pronto tenía dolores o dilataba algo y nada pasó mi doctora me dijo que lo mejor era practica la cesárea porque ya no iba a dilatar”.

No dejes de leer: Hijo de Juana Valentina enternece con su ataque de risa al ver una vaca