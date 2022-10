¿Se parecen? Así reaccionó Juan Duque tras ser comparado con Manuel Turizo

En las últimas horas, el apuesto novio de Lina Tejeiro: Juan Duque sorpendió a sus miles de seguidores al habilitar la famosa dinámica de preguntas donde se dispuso a responder los interrogantes más comunes que tienen sobre él, su carrera musical, su creación de contenido y desde luego y su sonada relación con la actriz llanera.

En cuanto a este último factor, se tornaron la mayoría de preguntas, ya que muchos se atrevieron a asegurar que la pareja estaba viviendo su primera crisis e incluso ruptura a raíz de la lejanía que estaban teniendo públicamente. Ante esto, el paisa dejó claro que están bien, pero que estan enfocados también en sus proyectos profesionales, sin abandonar aunque sea una videollamada para saber del otro.

Alejado no mi amor, lo que pasa es que hay trabajo, hay que trabajar, es que nosotros no no la ganamos de ojo y ella está en lo de ella, yo en lo mío. Pero siempre hay una videollamadita, mensajito, piquito y chao, siga en lo suyo que yo aquí le hago fuerza”. fue la respuesta que dejó tranquilos a los internautas.

Juan Duque tras su parecido con Manuel Turizo

Tras dejar claro que su relación con la llanera estaba en su mejor momento, los internautas se abireron a nuevos interrogantes con el que llamaron la atención de más de uno, sobre todo, cuando indagaron sobre su enorme parecido con el también cantante antioqueño de música urbana Manuel Turizo.

A esta presunción, el también creador de contenido respondió con una vieja fotografía junto al cantante, donde efectivamente dejó ver las grandes similitudes físicas que tienen, al parecer producto del azar, ya que nunca se ha confirmado níngun parentesco entre ellos.

Fue cuetsión de minutos para que diversas páginas de entretenimiento nacional replicaran la noticia, desatando las posturas de los internautas, que ratificaban la postura del seguidor que los comparó.

"Para qué compararlos si podemos disfrutarlos", "Los dos no están como quieren, si no como les da la gana", "Esa carita de Juan", "Por favor Manuel Turizo es único...y quién es el otro", "Se me parece más a reikon", "Idénticos aunque no crean si hay parecido" y "Para nada, es mas lindo Juan Duque, pero habrá quienes le encuentren su parecido", fueron algunos de los comentarios.

