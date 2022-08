Juan Duque respondió si será el protagonista en novela de Darío Gómez

El creador de contenido y cantante de música urbana Juan Duque, se apoderó en las últimas semanas de los titulares de entretenimiento, tras oficializarse su noviazgo con la bella actriz llanera Lina Tejeiro, quien por casi una década estuvo involucrada emocionalmente con el también cantante Andy Rivera.

Desde entonces, gran parte de lo que hace y pública el antioqueño se convierte rápidamente en tendencia digital, sobre todo, cuando sus interacciones tienen que ver con su pareja u otras figuras del medio.

Como muestra de ello está la más reciente dinámica de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram, dodne varios le interrogaron sobre si era real que el protagonizaría la telenovela que supuestamente se hará en honor el fallecido cantante de música popular: Darío Gómez.

"Oe pa', si es verdad que lo van a contratar como el protagonista de la novela de Dario Gómez", preguntó un internauta, a lo que el paisa no tuvo reparo en responder.

"Hoy 3 de julio, 9:30 de la mañana no me ha contactado nadie pa' ser el protagonista de la novela...sino me aprendo "Daniela" (éxito del Rey del Despecho) no me van a llamar, no me han dicho anda, esperemos a ver si nos llaman", dijo Juan en su estilo sarcástico, junto a su hermano.