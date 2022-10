¿Juan Duque y Lina Tejeiro se dejaron? El cantante responde ante rumores

Juan Duque compartió con los internautas su opinión sobre lo que estaban especulando sobre su relación con la actriz Lina Tejeiro, pues se decía que estaban pasando por un mal momento o que quizá habían terminado.

La actriz colombiana y el cantante de música urbana llevan muy poco en su relación, pero desde que la oficializaron se han convertido en una de las parejas más comentadas por la farándula, tanto que sus fans siempre están al pendiente de lo que cada uno publica en sus cuentas oficiales.

Muestra de lo anterior, es que hace poco, la pareja compartió con sus seguidores que cada uno se encontraba cumpliendo compromisos personales en diferentes lugares, pues a Juan Duque se le ha podido ver compartiendo videos e instantáneas desde Miami y Lina Tejeiro compartió, con sus más de nueve millones de seguidores, que se encontraba fuera del país por motivos laborales. Lo anterior, ha dado para que la pareja se vea algo distanciada, con la usencia de sus habituales publicaciones cariñosas.

La duda fue mayor, cuando hace poco, los fans del cantante antioqueño vieron que compartió un tweet que decía “Eso me pasa por idealizar” a lo que, los seguidores aseguran que Lina Tejeiro respondió “Lo que ves es lo que hay, algunas veces soy graciosa otras veces soy un desastre, pero todos los días soy yo. Sin pretender agradarle a alguien”. Estas indirectas, fueron las causantes de las dudas sobre un mal momento en la relación.

Sin embargo, el día de hoy, el artista realizó una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus fans le preguntaran todo lo que quisieran saber, ya que, según él se encontraba un poco perdido. Sin esperar mucho, uno de sus seguidores le preguntó “¿Por qué andas tan alejado de Lina y ya no comentas sus fotos? ¿Se dejaron?”

Juan Duque no dudó en responder para actualizar a los internautas sobre su idílica relación con la actriz llanera: “Alejado no mi amor, lo que pasa es que hay trabajo, hay que trabajar, es que nosotros no no la ganamos de ojo y ella está en lo de ella, yo en lo mío. Pero siempre hay una videollamadita, mensajito, piquito y chao, siga en lo suyo que yo aquí le hago fuerza”. fue la respuesta que dejó tranquilos a los internautas.