El mensaje que Juan Duque le habría dedicado a Lina Tejeiro

Desde hace varias semanas el nombre del cantante urbano Juan Duque ha dado mucho de qué hablar en medios y redes sociales, y más allá de su indiscutible talento y temas musicales que se convierten en éxitos, está su relación con Lina Tejeiro.

Y es que el artista fue el encargado de los dos, de publicar momentos junto a la actriz que de inmediato generaron reacciones entre sus miles de fanáticos, porque muchos lo recibieron como una gran sorpresa.

Lo cierto es que desde que se dejaron ver en lo que sería, según Lina Tejeiro su segunda cita, mucho se ha hablado de la relación, del amor que ambos se dan y lo felices que se ven cuando están juntos. Es por eso que las más recientes fotografías dejaron a sus seguidores con la boca abierta.

Y aunque aparece principalmente Juan Duque posando con un look muy original, y además dejó mensajes y reacciones de su nueva canción, lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó las fotos porque muchos consideran que son frases para su ahora novia, Lina Tejeiro y para la gente que sabe de su relación, pero no la ve con buenos ojos.

“Que lo sepan, que nos vean y la presión que la sientan”, así lo expresó en sus redes, pero también en sus canciones porque estas palabras hacen parte de la letra de su más reciente tema. Sin embargo, no pasaron por alto estas palabras y aseguran que son para Lina Tejeiro, quien además con emojis de sorprendida posiblemente por las palabras y la belleza de su novio, reaccionó con emojis de emoción y asombro.

Mucho amor para Juan

Pero pese a que es Lina Tejeiro la novia del artista urbano, muchos más comentarios no se hicieron esperar para destacar su belleza, y hasta para dedicarle a él parte de sus propias canciones. “Yo he visto cómo te mira y yo te miro mejor”; “contigo me caso”, “quién fuera Lina Tejeiro”, “no, estás pasado de bello, de sexy, de todo”, “contigo quiero todo”, “Lina, déjanos algo de esto”, fueron parte de los cientos de mensajes que recibió la publicación.

Además, muchos destacaron también la hermosa pareja que hace con Lina Tejeiro y aunque hace poco se dejaron ver juntos en un importante evento, esto no ha sucedido más, pero se sabe que Lina Tejeiro está en la ciudad de Medellín, de donde es oriundo su novio y lo más probable es que estén compartiendo grandes momentos.

