Juan Duque, novio de Lina Tejeiro, demostró ser un gran fanático de Harry Potter

El cantante urbano Juan Duque ha ganado gran popularidad en las redes sociales luego de que se confirmara su noviazgo con la actriz Lina Tejeiro, pues desde entonces sus nombres suelen ser tendencias. De hecho, recientemente, la pareja respondió a quienes los acusaban de estar juntos como parte de una estrategia para sonar en los medios de comunicación, pues algunos consideran extraño que su relación avance a paso agigantados.

Lo cierto es que tanto Juan Duque como Lina Tejeiro han dejado claro en más de una ocasión que el amor que siente el uno por el otro es completamente sincero y que el hecho de que vivan su relación públicamente no es sinónimo de querer llamar la atención, sino de vivir su amorío como cualquier otra persona del común lo haría.

Durante su más reciente dinámica junto a la hermosa mujer, Juan Duque no solo habló sobre su relación sentimental, sino que también reveló uno de sus gustos más geek, luego de que una de sus seguidoras le preguntara a qué casa de Hogwarts pertenecía. Y es que el artista ya había publicado una fotografía días atrás luciendo una camiseta negra con un gran estampado de la portada de la primera película de Harry Potter.

“¿Qué casa de Hogwarts eres? (emoji enamorado)?”, fue la pregunta que Duque recibió y a la que respondió bastante emocionado con un video en el que enseñaba su pequeña colección de varitas junto a una agenda y un esfero con el escudo y color de Slytherin.

Sin embargo, como todo buen fan de Harry Potter ha de saber, esta casa es una de las más polémicas de la saga al acoger a los magos más malvados del mundo mágico a lo largo de los años, por lo que Juan Duque manifestó que era Slytherin “pero de los buenos”.

LAS REACCIONES DE LOS INTERNAUTAS

Luego de que el artista revelara su gusto por las películas de JK Rowling varios internautas no dudaron en mostrar su emoción, pues hasta llegaron a asegurar que solo por esto les parecía aún más cool.

“Aaaaaamo esa camiseta de Harry”, “Hermosa tu camiseta de harry potter, ahora solo por eso me pareces más cool jajajaja amoooooo”, “Parceee le gusta Harry Potter. @linatejeiro no lo deje ir que ahí es mor”, “muy lindo y todo pero no mas que tu camiseta”, “Puede ser más perfecto... canta una chimb*, hace vibrar una re chimb* y le gusta Harry Potter que recontra chimb*”.

