El carrete de Juan Duque que dejó flechada a Lina Tejeiro

La actriz llanera Lina Tejeiro sigue sorprendiendo a sus millones de seguidores sobre nuevos detalles sobre su relación con el cantante de música urbana y creador de contenido Juan Duque, con quien parece gozar de una estable e intensa relación, marcada por las dedicatorias, detalles, salidas y constantes demostraciones de amor.

Es por ello, que los internautas se han mostrado más intensos que nunca en interrogantes sobre su relación, sobre cómo comenzó y sobre sus planes a futuro. Preguntas, que Tejeiro no tuvo reparo en responder sin pelos en la lengua como es bien característico en ella. La mujer tampoco ha tenido reparo en mostrar lo enamorada que la tienen y como este sentimiento se sigue fortalenciendo con el pasar de los días.

Como muestra de ello estuvo el más reciente carrete fotográfico que compartió Juan Duque, donde como es habitual en sus publicaciones, quiso resumir parte de lo que fue su fin de semana, donde su novia se llevó el protagonismo en un tradicional baile de "La Macarena" y en la dedicatoria que le hizo públicamente.

"Puedo ser tuya mi amor" le dice Lina Tejeiro a Juan Duque

Como se puede evidenciar, en el carrete, el paisa comenzó con una selfie suya y posteriormente, con recuerdos donde se ve a su novia bailando, a él compartiendo con amigos, a sus familiares y amigos ultimando detalles para su presentación y cerró con un sello muy personal, un meme donde quiso divertir a los fanáticos.

Sin embargo, más allá de los contenidos, fue el comentario de la actriz llanera el que se robó particularmente la atención de los internautas, ya que con su tinte de humor y el amor que está sintiendo, se puso a su disposición.

"Mi cédula dice que soy colombiana, pero puedo ser toda tuya miamor", comentó la llanera sobre el post, desatando múltiples reacciones por parte de los seguidores, que respondieron con risas y mensajes empáticos sobre esta nueva relación.

"jajajajajaja anotando", "le. Hablo claro ya oficialece ese noviazgo te llevas una mujer hermosa q merece ser amada", "Se pasa de Romántico", "perdón me robo esto para enredar a lo mio. Mil gracias y que esté bien. Cordial saludo", "osea me da risa pero por dentro llorando por no tener un amor asi jajajajajajajaja", " Voy a empezar a copiar tus piropos Fernandiz... veaa hasta memes haré", "y espero sea volátil para que contagie tanto que se vuelva pandemia" y "me copio ese piropo jajaja" fueron algunos de los comentarios.