Josse Narváez enternece con video de la primera palabra de su hijo Mateo

El talentoso presentador colombiano, Josse Narváez, quien recientemente mostró los pasos de Mateo en la playa, reveló un video en sus redes sociales que conmovió a muchos de sus seguidores, pues se trata de la primera palabra de su bebé Mateo.

En su cuenta de Instagram con más de un millón 600 mil seguidores, el famoso presentador publicó esta pieza audiovisual en la que él está cargando a su bebé mientras le ayuda a balbucear las sílabas ‘pa’ hasta que por fin dice su primera palabra: papá.

En la cara y la sonrisa de Narváez se ve la emoción que siente al poder escuchar a su pequeño bebé llamándolo de esa forma. Además, en la descripción del post, confirma lo que se ve en el video: es el momento más importante que ha vivido con su hijo hasta ahora.

En el video, se ve que los dos están vestidos con atuendos muy relajados propios de un domingo de pereza junto a la familia.

El video fue publicado hace menos de 12 horas y ya cuenta con más de 62 mil likes y 1400 comentarios en los que los fans de la familia Narváez Hurtado se muestran con tanta emoción como la de Josse al escuchar al pequeño Mateo. Incluso hay varios que decidieron ver más de una vez el tierno video.

“Qué bonito momento”, “Estoy tan emocionada q he visto como 10 veces el vídeo”, “Me hiciste llorar #jossenarvaezm el ver que disfrutaste esa palabra de tu hijo, me conmovió mucho, eres un hombre admirable”, “Mi José tu reacción es lo más hermosoo!! Después de tu hijo jejeje, disfrútalo mucho, esos momentos no tienen precio... Saludos a la family” fueron algunos de los comentarios que recibieron el presentador y su hijo.