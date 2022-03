“Es injustificable”, Josse Narváez sobre polémica de Will Smith en los Oscar

El actor Josse Narváez no se quedó callado sobre la polémica que ocurrió este fin de semana luego de la bofetada que le dio el actor Will Smith a su colega Chris Rock después de que este dijera un desatinado comentario sobre la alopecia que sufre su esposa.

Te puede interesar: Josse Narváez y el tierno video donde su hijo Mateo conoce a su perro Jack

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, este compartió una imagen en la que escribió su opinión al respecto.

“Si lo que pasó en los Oscars ayer nos horroriza, más aún lo hace la justificación de la violencia en nombre del humor o del amor. La violencia es injustificable siempre.

Punto. Sin matices. Tenemos tan normalizado el bullying que justificamos que un comediante pueda burlarse de la gente a diestra y siniestra, ¿cómo le decimos luego a nuestros hijos que no lo repitan en el colegio o en la vida? Chris Rock hizo un chiste sobre la apariencia de una mujer con una enfermedad autoinmune, ¿por qué algo así sería gracioso? Esto pudo quedarse ahí, pero luego entra en el juego la violencia física.

Will Smith, como buen macho alfa, se para a defender el honor de su mujer de la manera más equívoca: a los golpes. Para luego rematar diciendo que "el amor es así, te hace hacer locuras", no, Will, si hay violencia no es amor. Qué espectáculo tan desafortunado, lamentable e innecesario dieron Will Smith y Chris Rock”, escribió.