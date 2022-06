Josse Narváez divirtió al mostrarse cambiándole el pañal a su hijo Mateo

El actor y presentador Josse Narváez divirtió a miles de sus fanáticos luego de revelar un graciosos video en el que se muestra cambiándole el pañal a su tercer hijo Mateo, fruto de su matrimonio con la presentadora Cristina Hurtado.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, reveló una grabación en la que muestra lo complejo que es hacer esta actividad con su pequeño.

Josse Narváez divierte a sus fans con video junto a su hijo Mateo

En el clip enseña al bebé acostado moviéndose de un lado a otro, mientras él intenta que el pañal le quede bien puesto.

A ello decidió sumarle un viral audio en redes sociales de una divertida conversación entre dos hombres, la cual relacionó con su situación.

“-¿Estás seguro que está quedando bien?

-Sí, si está quedando bien

-¿Sí sabes, verdad?

-Sí sé, sí sé, yo pasé con 10 matemáticas

-Ok, ok”, se escucha en el audio.

Asimismo, el actor quiso confesar lo difícil que es llevar a cabo esta tarea.

“Quemo más calorías cambiándole un pañal a este man que corriéndome una 10k!!! y eso que ya lo cogí cansao…”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde lo llenaron de halagos por su gran labor de padre.

“5 - 0 ganó el bebé", "hermoso, ojalá todos los papas ayudaran a uno en estas labores", "no se queda quieto jaja", "Mateo es un mayorcito pura energía jajajja que hermoso", "la cara de concentración", "sos un gran padre, esposo e hijo", "igual.... toca con dos para poder cambiar y que quede bien puesto", "Mateo que tarea tan dura con ese pañal con usted mijo", "jajaja hermoso Mateo", "adoro esta hermosa familia. Dios los bendiga siempre", "hasta cambiándole el pañalito a tu baby te ves sexy, me encantas guapo", "jajaja Mateo no deja de moverse”, "divinos", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, él continúa mostrando a sus fanáticos lo feliz que está con la llegada del nuevo integrante de la familia, que no tenían planeado.

Recordemos que la famosa pareja tiene dos hijos mayores, Daniel y Juan José, con quienes también suelen mostrarse constantemente en redes sociales y también se llevan toda la atención de sus seguidores.

