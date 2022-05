Jorge Rausch puso a elegir a sus fans su mejor look de MasterChef

El chef bogotano, es visto en las noches de Nuestra Tele como uno de los chefs más estrictos y difíciles de sorprender en MasterChef Celebrity, pues ha medida que avanza la competencia, las pruebas y retos tienen un grado de complejidad mayor, en donde las celebridades han tenido y tendrán que seguir sacando a flote su recursividad y creatividad para no quedar en riesgo dentro de la competencia de cocina más famosa de Colombia.

Jorge Rausch es uno de los chef más famosos y queridos por los televidentes colombianos, este hombre nacido en Bogotá, posee una gran fanaticada en redes sociales, por ejemplo en Instagram goza de tener más de un millón de seguidores, los cuales no se pierden ni un instante de la vida del talentoso cocinero.

Por eso recientemente ha decidido hacer una dinámica con sus fans para que elijan su estilo favorito durante la competencia de cocina.

10 looks con los que ha enamorado a sus fans

Jorge compartió en su cuenta de Instagram un post con 10 fotografías de él, en donde muestra sus mejores pintas frente a la pantalla, donde ha tenido camisetas, trajes, chalecos, gafas, mejor dicho infinidad de estilos, algo que aprovechó para agradecer al equipo de vestuario de la producción.

De 1 a 10 cual de estos looks de @masterchefcelebrityco les gusta más?

Hay mucho trabajo detrás de cámaras para que este programa tenga el éxito que tiene por ejemplo el departamento de vestuario que nos mantiene bonitos y bien vestidos

Los quiero mucho ♥️

Sus seguidores no dejaron pasar por desapercibida la dinámica del famoso chef, por lo que decidieron dar su opinión y debatir en cuál era de las diez opciones la que mejores se le veía al famoso jurado. Eso sí, los piropos y halagos no faltaron.

"Todos, pero me encanta el #5!; Todos!!! A ti todo te queda bien es mas sin looks me imagino que te vez mejor; Por Dios por qué es ud. TAN SEXY?? ❤️❤️ saludos desde México; Que seriedad la de este hombre; Todos le quedan bien! Pero me encanta el 5-6; Es un calvito agradable y todo le queda bien; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10". Fuero algunos de los más destacados.

Al parecer la votación estuvo complicada, pues la mayoría opto por elegir varias opciones y no solo una, de lo que si está seguro Jorge es que sus fans lo adoran y admiran un montón. Por eso, te invitamos a que sigas a uno de los mejores chefs de Colombia de lunes a domingo a las 8:00 p.m. por la señal de Nuestra Tele.

