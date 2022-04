Jorge Rausch expresó que no es necesario lavar la carne

El actual jurado de MasterChef Celebrity y empresario gastronómico, Jorge Rausch, aprovechó una dinámica de preguntas con sus fans para aclarar varias dudas frente a la cocina y preparación de alimentos.

El chef recientemente publicó un libro llamado las 3 fases junto a la doctora Marcela Escobar, un libro que busca a través de 42 deliciosas recetas que las personas lleguen a su peso ideal y demostrar que sí es posible comer rico y mantenerse saludable.

Mira también: MasterChef Celebrity hoy: un reto lleno de celebridades

En estas cajas de preguntas, sus seguidores aprovechan para indagarle por tips y consejos al momento de cocinar, y así fue que, un internauta aprovechó la dinámica de preguntas propuesta, para indagarle por un mito de cocina, ¿las carnes se deben lavar antes de cocinarse?, a lo que el chef contestó de forma radical, que es una práctica que no se debe hacer, a excepción de un solo caso.

Esta respuesta de inmediato generó dudas y preguntas en algunos de sus más de un millón de seguidores, que le pidieron una explicación más completa de por qué esto no lo recomendaba hacer, pues, para las personas es normal lavar la carne para limpiarla y quitarle bacterias o microbios que pudiera contener. El famoso chef decidió acceder a dar una nota explicatoría sobre esta duda.

¡Nota explicatoría! Yo no lavo las carnes porque esto juaga el sabor, además el exceso de humedad no aporta en la caramelización de las carnes Ojo mucho cuidado lavar la carne no mata las bacterias sólo cocinarla a una temperatura mayor de 68 grados centígrados Recomiendo solo comprar carne de procedencia segura para no ir a enfermarnos