Jonatan Clay divirtió con inesperado percance al salir del cine

El creador de contenido Jonatan Clay es uno de los influencer colombianos que va más allá de la pantalla ya que suele realizar dinámicas con sus seguidores para invitarlos a hacer planes juntos y encontrarse con ellos en una parte específica para compartir.

En esta ocasión el joven instagramer manifestó por medio de sus redes sociales que quería ir a ver la más reciente película de Marvel Studio ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ y que casualmente le fue obsequiado dos boletos para asistir a una de las funciones por lo que decidió activar la casilla de preguntas para ver quién quería ir con él.

Al recibir el comentario por parte de uno de sus seguidores que manifestaba que no creía real que él fuera a cine con uno de los internautas, Clay decidió realizar una actividad para escoger a la persona que lo acompañaría a la función y así demostrar que claramente compartiría esta actividad con uno de ellos.

Al creador de contenido se le ocurrió realizar un live a último minuto para hacer videollamada por medio de su cuenta oficial de Instagram con los que estuvieran interesados en ir a esta función junto a él.

Sin embargo, para ser merecedor de este plan debía responder dos preguntas relacionadas a la película y así demostrar que es un verdadero fan de Marvel, y así fue, realizó la actividad en donde uno de sus seguidores acertó en ambas respuestas y comenzó la aventura.

Tres horas después de haber realizado la dinámica, Jonatan apareció nuevamente en su Instagram para demostrar que sí cumplía, pues allí se encontraba sentado junto a su seguidor en la sala de cine.

Lo gracioso vino después, luego de salir de la sala de cine y disfrutar de la película, Clay se grabó una parte de su pantalón para enseñar que había una especie de bulto allí. Por lo que decidió ir al baño y ver qué era.

“Hasta este momento no sé qué hay ahí. ¿Qué es esto? Sí, unos bóxers (risas) No lo puedo creer”, manifestó Clay mientras grababa sus pantalones completamente debajo de sus piernas.

Ante esto, el influenciador preguntó a sus seguidores el por qué creían que estaban esos bóxers en una de las botas de su pantalón no sin antes aclarar que “los bóxers estaban limpios, huelen a jabón”.

“Te quitaste el pantalón junto con los bóxers y se te quedaron ahí, se te olvido meterlos a lavar”, escribió uno de sus seguidores. Sin embargo, el influenciador reveló la verdadera razón del por qué estaban allí.

“Los bóxers estaban limpios porque ayer no los usé casi nada, o sea, me los puse en la tarde noche y cuando ya me fui a acostar pues me quité todo con todo y pantalón y por eso estaban ahí metido dentro del pantalón”.